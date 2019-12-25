Сотрудников военкоматов России осудили за взятки от призывников

У проверяющих вызвало сомнение число призывников, которых не берут в армию по состоянию здоровья.

Экс-председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Московской области Александр Жовтан и начальник призыва комиссариата Красногорска Василий Ширяев осуждены за неоднократное получение взяток. Об этом информирует издание "Коммерсантъ".

Было выяснено, что эти они брали денежные средства от призывников за уклонения от службы в рядах российской армии. Уголовное дело против них было возбуждено зимой 2018 года. В ходе проверки у исполнителей вызвало подозрение число призывников, которых не взяли в армию из-за заболеваний. Было решено провести расследование, в ходе которого помимо Жовтана и Ширяева были задержаны несколько работников медицинской сферы.

В результате нарушения закона, суд признал виновным Жовтана в совершении им преступлений и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Ширяева же приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее заместителя управляющего отделения ПФР по Челябинской области задержали по делу о взятке.

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