Директор школы в Ленобласти отказался принять работы, выполненные по программе реновации

Качеством работ нанятого властями подрядчика заинтересовалась прокуратура и следственный комитет.

Максим Миронков, директор средней школы в поселке Лукаши Гатчинского района, в начале июля отказался принимать работы, осуществленные в единственном учебном заведении населенного пункта в рамках программы реновации. Ремонтные работы начались в школе в 2020 году, и должны были быть завершены к 30 июня. Однако независимая экспертиза, осмотр членами родительского комитета и работниками школы подтвердили несоответствие результатов не только планам ремонта, но и нормам и требованиям безопасности. О конфликте директора с комитетом образования и Ростехнадзором пишет "Новая газета".

Первые претензии к качеству работ руководитель школы начал предъявлять в январе текущего года: стены закрашивались поверх плесени, гидроизоляция не выполнялась, системы вентиляции и электроснабжения были проведены с нарушениями. Сообщения Миронкова в профильные ведомства и Ростехнадзор результатов привели к обратному результату: по словам директора, его обязали подписывать документы для введения школы в эксплуатацию или увольняться. Представители областной администрации опровергли подобные ультиматумы, однако после того, как директор вынужден был взять больничный, его заместителем были подписаны все нужные документы.

16 июля озабоченные ситуацией с ремонтом в школе и давлением на директора члены родительского комитета планируют лично обращаться за помощью в администрацию президента. Между тем, прокуратура и следственный комитет объявили о проверках исполнения контракта на реновацию школы: уже известно о первом уголовном деле по факту хищения более полумиллиона рублей, выделенных на ремонт Лукашевской школы - о подозреваемых пока не сообщается.

Реновацией школы занимается АО "Ремспецтех", за 12 лет получившая лишь три госконтракта, включая контракт на школу в Лукашах. Субподрядные договоры на проектирование и прочие работы "Ремспецтех" заключал, в том числе, и с ИП Артемом Захаровым - помощником депутата регионального ЗакСа от "Единой России" Сергея Коняева.

На ремонт 17 школ Ленобласти в 2021 году выделено 996,5 миллионов рублей.

Фото: Новая газета