На ремонт 17 школ Ленобласти в 2021 году выделено 996,5 миллионов рублей

Губернаторская программа реновации школ в Ленобласти действует с 2015 года.

В 2021 году на ремонт общеобразовательных учреждений Ленинградской области выделено 996,5 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 17 школ в различных районах, из них 5 школ ждет реновация в рамках губернаторской программы, осуществляемой с 2015 года. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, давшего старт программе реновации, теперь она распространяется не только на школы, но и на детские сады, лагеря, колледжи.

Учреждения в рамках реновации не просто проходят через капитальный ремонт, но тотально модернизируются, меняясь как внутренне, так и внешне. Благоустраиваются прилегающие к школам территории, спортивные площадки и залы.

Одной из последних подверглась реновации средняя школа №1 в Сясьстрое - в ней заменили инженерные системы, полы, обновили окна и двери, системы вентиляции, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, актовый зал, организовали электронный литературный ресурс для скачивания книги в смартфон при помощи QR-кода.

Программа реновации школ традиционно завершается к началу учебного года, 1 сентября.

Ранее стало известно, что в "IQ Гатчина" к 2023 году появится школа.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области