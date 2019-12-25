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На ремонт 17 школ Ленобласти в 2021 году выделено 996,5 миллионов рублей
Сегодня, 14:37
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На ремонт 17 школ Ленобласти в 2021 году выделено 996,5 миллионов рублей

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Губернаторская программа реновации школ в Ленобласти действует с 2015 года.

В 2021 году на ремонт общеобразовательных учреждений Ленинградской области выделено 996,5 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 17 школ в различных районах, из них 5 школ ждет реновация в рамках губернаторской программы, осуществляемой с 2015 года. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, давшего старт программе реновации, теперь она распространяется не только на школы, но и на детские сады, лагеря, колледжи. 

Учреждения в рамках реновации не просто проходят через капитальный ремонт, но тотально модернизируются, меняясь как внутренне, так и внешне. Благоустраиваются прилегающие к школам территории, спортивные площадки и залы. 

Одной из последних подверглась реновации средняя школа №1 в Сясьстрое - в ней заменили инженерные системы, полы, обновили окна и двери, системы вентиляции, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, актовый зал, организовали электронный литературный ресурс для скачивания книги в смартфон при помощи QR-кода.

Программа реновации школ традиционно завершается к началу учебного года, 1 сентября. 

Ранее стало известно, что в "IQ Гатчина" к 2023 году появится школа

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: александр дрозденко, губернатор ленобласти, губернаторская программа, ремонт и реновация, реновация школ
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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