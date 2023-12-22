Стало известно, сколько составит региональная выплата за рождение детей в Ленобласти

Объем выплаты составит не менее 30% от материнского капитала.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о введении региональных выплат на рождение первого и второго ребенка, которые будут предоставляться в дополнение к существующему материнскому капиталу. Эта новость была объявлена в начале Года семьи.

Год семьи начинаем с добрых новостей: Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Выплачиваемая сумма может составить не менее 30% от материнского капитала, но только при условии, что дети будут зарегистрированы и прописаны в Ленинградской области.

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Фото: Kandinsky 3.0



