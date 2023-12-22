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В Выборге после ремонта открылся "Центр социальной защиты населения"

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В штате филиала работают 37 человек, он принимает граждан каждый день.

Выборгский "Центр социальной защиты населения" открыл двери для ленинградцев, за счет бюджета региона были куплены новое оборудование и мебель, оснащенность филиала сегодня проверил Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки. Об этом рассказали в региональной администрации.

Учреждения социальной защиты меняются так же быстро, как Ленинградская область. Сегодня это удобные офисы, где с уважением и заботой встретят любого нуждающегося в поддержке. 

Александр Дрозденко

В штате филиала работают 37 человек, он принимает граждан каждый день.

В Петербурге на Благодатной улице после капремонта открылась поликлиника.

Видео: администрация Ленобласти

Теги: центр социальной защиты населения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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