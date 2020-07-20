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ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе 25 февраля не работает
Сегодня, 11:24
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nastya960

ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе 25 февраля не работает

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В филиале нет электроэнергии из-за ремонтных работ.

ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" филиал в Выборгском районе информирует, что 25 февраля в связи с производством ремонтных работ, проводимых ЛОЭСК, будет прекращена подача электроэнергии в филиале. 

В этот день прием граждан по записи и запись на прием в филиал по телефону: 8-813-783-07-05, а также консультирование по телефону:8-813-787-08-85 осуществляться не будут.

Консультация возможна только по единому номеру информационно-справочной службы: 8 800 350 06 05.

Фото: pixabay

Теги: лоэск, центр социальной защиты населения
Категории: Лента новостей, Выборг,

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