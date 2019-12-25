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В Ленобласти вводится практика "упреждающих" выплат детских пособий
Сегодня, 18:36
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В Ленобласти вводится практика "упреждающих" выплат детских пособий

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Восемь видов финансовой помощи семьям с детьми начнут осуществляться на месяц раньше графика.

В Ленинградской области в рамках программы поддержки семей с детьми восемь видов самых популярных и востребованных пособий начнут выплачиваться гражданам на месяц раньше установленной графиком даты. Данная мера начинает действовать с июля текущего года. 

Среди пособий августа, которые можно будет получить уже в июле - выплаты на детей от трех до семи лет, единовременные выплаты при рождении ребенка, ежемесячные компенсации питания для беременных женщин и детей в возрасте до трех лет, ежемесячные пособия на товары для детей, выплаты при рождении третьего и последующих детей, выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка и выплаты в связи с рождением первого ребенка из регионального бюджета.

Консультации о получении выплат, в том числе - опережающих, предоставляют в Центре социальной защиты населения. 

Ранее в Ленобласти запустили чат-бот для помощи с детскими пособиями. 

Фото: Pexels

Теги: выплаты на детей, ленобласть, поддержка семей с детьми, соцпособие, упреждающие выплаты, финансовая помощь, центр социальной защиты населения
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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