В Ленобласти вводится практика "упреждающих" выплат детских пособий

Восемь видов финансовой помощи семьям с детьми начнут осуществляться на месяц раньше графика.

В Ленинградской области в рамках программы поддержки семей с детьми восемь видов самых популярных и востребованных пособий начнут выплачиваться гражданам на месяц раньше установленной графиком даты. Данная мера начинает действовать с июля текущего года.

Среди пособий августа, которые можно будет получить уже в июле - выплаты на детей от трех до семи лет, единовременные выплаты при рождении ребенка, ежемесячные компенсации питания для беременных женщин и детей в возрасте до трех лет, ежемесячные пособия на товары для детей, выплаты при рождении третьего и последующих детей, выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка и выплаты в связи с рождением первого ребенка из регионального бюджета.

Консультации о получении выплат, в том числе - опережающих, предоставляют в Центре социальной защиты населения.

Ранее в Ленобласти запустили чат-бот для помощи с детскими пособиями.

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