Дрозденко призвал жителей Ленобласти голосовать за проекты благоустройства

Голосование по выбору территорий для благоустройства будет продолжаться с 15 марта по 30 апреля 2024 года.

В Ленобласти продолжается онлайн-голосование за территории, которые планируется благоустроить. Все жители региона, достигшие 14-летнего возраста, могут поддержать проект по обновлению общественных пространств. Губернатор Александр Дрозденко призвал жителей принять участие в онлайн-голосовании в своём Telegram-канале.

Голосование по выбору территорий для благоустройства будет продолжаться с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в 2025 году. Сделать свой выбор можно на портале городской среды.

В голосовании могут принять участие жители муниципальных образований с населением более 20 тыс. человек.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко