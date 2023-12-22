Александр Дрозденко публикует новые кадры уничтожения беспилотника над Ломоносовским районом

По данным главы региона, беспилотный летательный аппарат был успешно уничтожен.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал инцидент со взрывами в небе над Ломоносовским районом. По данным главы региона, силами ПВО был успешно уничтожен неизвестный летательный аппарат.

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива. /.../ Жертв и разрушений нет. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава 47-го региона также опубликовал видео, снятое одной из камер наблюдения в Ломоносовском районе. На ней можно заметить два светящихся объекта в тёмном небе. Предположительно - это и есть БПЛА, а также преследующая его ракета ПВО. Через несколько секунд ракета настигает беспилотник и происходит вспышка. Обломки НЛО падают на зёмлю.

Ранее мы писали, что gоявилось видео инцидента в небе над портом Бронка. Тогда местные жители публиковали результаты работы ПВО - широкий белый шлейф дыма в небе над Ломоносовским районом.

Видео: Александр Дрозденко, Telegram