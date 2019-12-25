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В "IQ Гатчина" к 2023 году появится школа
Сегодня, 17:44
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В "IQ Гатчина" к 2023 году появится школа

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Строительство общеобразовательного учебного заведения началось в новом квартале Гатчины.

В жилом квартале "IQ Гатчина", строящемся на въезде в столицу Ленобласти, началось строительство школы. Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщает, что школа будет рассчитана на 825 мест, хотя ранее называлось количество от 1000 до 1200. 

В данный момент ведутся работы по ограждению предназначенной для школы территории, сооружению подъездной дороги и подготовка к рытью котлована. Разговоры о строительстве данного учебного заведения идут с 2014 года. Согласно информации пресс-службы правительства Ленобласти, школа будет рассчитана на 11 классов, ее площадь составит 16 000 квадратных метров. У здания будет ломаная скатная кровля и крупные фасадные окна атриума для усиления естественного освещения.

Из прочих социальных объектов квартала уже построен детский сад на 120 мест и готовится строительство второго на 160 мест.

Ранее Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию новой школы на Крестовском острове. 

Фото: правительство Ленинградской области 

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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