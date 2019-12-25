Первых учеников школа примет уже 1 сентября этого года.

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию новой школы на Крестовском острове в Петербурге. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Школа рассчитана на 825 учеников, 300 из которых – учащиеся начальной школы. Учреждение состоит из двух корпусов, площадь четырехэтажного здания составляет 27 825,4 кв.м.

На первом этаже будут расположены столовая, гардеробные, медкабинет, комплекс с двумя спортивными залами и вспомогательными помещениями. Для учеников начальной школы предусмотрены отдельный вход, вестибюльная группа помещений, а также кино-аудитории, кабинеты для занятий музыкой, иностранными языками и рисованием. На третьем этаже находится зрительный зал на 500 мест, группа спортивно-оздоровительных помещений и помещения для свободного творчества. Кроме того, для учеников предусмотрена библиотека с мультимедийным кабинетом и типографией.

Строительство образовательного учреждения началось в 2019 году, а сам проект был реализован Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома. Школа входит в муниципальный округ "Чкаловское" Петроградского района и находится по адресу: Крестовский проспект, дом №9.

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Фото: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга