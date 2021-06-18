Госстройнадзор проверил ход работ в детском саду в ЖК "Стрижи на Невском"

Проверки на территории ЖК продлятся до 6 июля.

В пятницу, 18 июня, глава Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев совместно с инспекторами и руководителями ООО "Сэтл Сити" проверили ход строительства нового детского сада на территории ЖК "Стрижи на Невском", передает портал "Строительный Петербург".

Новый детсад расположен по адресу: Железнодорожный проспект, дом №14/2. Он представляет собой трехэтажное здание с отдельной огороженной территорией. Известно, что детский сад рассчитан на 12 групп на 250 детей. Для малышей созданы игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий творчеством. Учреждение планируют открыть в январе 2022 года.

Ранее мы писали, что жители Мурино вернули себе детский сад.

Видео: ВКонтакте / Владимир Болдырев