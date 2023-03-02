Школьники Ленобласти обзаведутся универсальной картой

С ее помощью с 1-го января они смогут оплачивать проезд в общественном транспорте и питание в школьных столовых.

С 1-го января в 40 общеобразовательных учебных учреждениях Ленинградской области заработает Единая карта ленинградца. С ее помощью школьники смогут получать доступ в учебное учреждение, а также оплачивать проезд или питание в школьных столовых. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Ленобласти.

В перспективе на Единую карту ленинградца также можно будет зачислять выплаты и пособия; к ней намерены добавить всевозможные банковские продукты, а также возможность записи данных СНИЛС и предложений от торгово-сервисных предприятий. Новый функционал намерены подключить в течение следующего года.

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Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области