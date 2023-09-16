Петербургский виртуальный "Подорожник" удостоился премии "Цифровой ТОП"

Приложение, разработанное комитетом по транспорту, получило признание за виртуальный аналог карты "Подорожник", предназначенный для оплаты проезда в общественном транспорте.

Комитет по транспорту Петербурга одержал победу в номинации премии "Цифровой ТОП", организованной изданием "Деловой Петербург". Премия отмечает успешные кейсы использования цифровых решений и IT-инструментов для развития бизнеса.

Приложение, разработанное комитетом по транспорту, получило признание за виртуальный аналог карты "Подорожник", предназначенный для оплаты проезда в общественном транспорте. Каждый день общественным транспортом города пользуется около пяти миллионов человек, поэтому удобство и эффективность цифровой платформы имеют большое значение.

Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев подчеркнул, что развитие цифровых инноваций в общественном транспорте является ключевым аспектом улучшения качества услуг для пассажиров. Введение виртуального "Подорожника" – это очередной шаг в направлении цифровизации городской транспортной системы.