В Петербурге зафиксировано 2,8 млн активаций проездных через "умные" валидаторы

Количество пользователей Личного кабинета уже превысило 118,4 тысячи человек, и за прошедшие месяцы их число выросло на 47,2 тысячи.

За первые девять месяцев 2024 года в наземном транспорте Санкт-Петербурга через "умные" валидаторы было произведено более 2,8 миллиона операций на общую сумму примерно 1,2 миллиарда рублей. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Смольного от 17 октября.

Петербург постоянно внедряет цифровые технологии для удобства пассажиров. Так, портал общественного транспорта и Личный кабинет пассажира пользуются всё большей популярностью. С начала текущего года через Личный кабинет было проведено более 135,3 тысячи операций по пополнению транспортных карт "Подорожник" на сумму свыше 55,5 миллионов рублей.

Количество пользователей Личного кабинета уже превысило 118,4 тысячи человек, и за прошедшие месяцы их число выросло на 47,2 тысячи. В процессе тестирования мобильного приложения для оплаты проезда уже было осуществлено более 53 тысяч поездок и 13,2 тысячи пополнений на сумму 3,2 миллиона рублей. Городские власти подчеркнули, что Петербург продолжает успешно внедрять цифровые технологии в транспортную систему.