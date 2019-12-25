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В Петербурге возобновлено движение трамваев по Новочеркасскому проспекту
Сегодня, 8:58
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В Петербурге возобновлено движение трамваев по Новочеркасскому проспекту

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Работы длились четыре месяца.

На Новочеркасском проспекте и Красногвардейской площади возобновляется регулярное движение трамваев. Здесь завершены работы по ремонту путей. Всего было обновлено более 3,5 км путей, что включало участки от Заневской до Красногвардейской площади и от Среднеохтинского до Новочеркасского проспекта.

Работы длились четыре месяца. Использовались новые рельсы повышенной прочности, которые укладывались на монолитное основание со специальными вкладышами, что способствует уменьшению вибрации и шума.

Помимо обновления путей, дорожники уложили более 20 тыс. кв.м асфальта в зоне ремонта. В этом году в Петербурге планируется обновить 21 км трамвайных путей.

Ранее мы сообщили о том, что пресс-служба

Фото: Telegram / Горэлектротранс

 

Теги: горэлектротранс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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