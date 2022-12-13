Более 95 тыс. школьников в Ленобласти напишут всероссийские проверочные работы

Демонстрировать свои знания в этом формате ученики будут с 1 марта по 20 мая.

В период с 1 марта по 20 мая всероссийские проверочные работы (ВПР) напишут более 95 тыс. учеников из 343 школ Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Комитета образования 47-ого региона.

Со вчерашнего дня проверочные работы проходят для учеников старших классов, а с 15 марта по 20 мая их напишут дети с 4 по 8 класс. Также в этом году впервые проверят знания учеников выпускных классов по социально-гуманитарным наукам в компьютерном формате.

Отметим, что для учеников 6-х и 8-х классов обязательно прохождение ВПР по русскому языку и математике, 2 других предмета выбираются федеральным оператором в случайном порядке.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге построят две школы для 2 тыс. школьников.

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