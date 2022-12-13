В Петербурге построят две школы для 2 тыс. школьников

Так, на Морской набережной появится школа на 1375 мест, а на проспекте Энгельса – 550 мест.

В Петербурге построят две школы почти на 2 тыс. мест. Об этом 20 февраля рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, на Морской набережной появится школа на 1375 мест, а на проспекте Энгельса – 550 мест. Строительство будет осуществляться за счёт бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Право заключения соглашений будет предоставлено ООО "Мега-Инвест" и "Проектной компании СД 25".

Ранее передовая инженерная школа ИТМО получила грант в размере более 514 млн рублей. Ученые откроют два образовательных пространства.

Фото: piter.tv

