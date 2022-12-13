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В Петербурге построят две школы для 2 тыс. школьников
Сегодня, 19:06
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В Петербурге построят две школы для 2 тыс. школьников

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Так, на Морской набережной появится школа на 1375 мест, а на проспекте Энгельса – 550 мест.

В Петербурге построят две школы почти на 2 тыс. мест. Об этом 20 февраля рассказали в пресс-службе Смольного. 

Так, на Морской набережной появится школа на 1375 мест, а на проспекте Энгельса – 550 мест. Строительство будет осуществляться за счёт бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Право заключения соглашений будет предоставлено ООО "Мега-Инвест" и "Проектной компании СД 25".

Ранее передовая инженерная школа ИТМО получила грант в размере более 514 млн рублей. Ученые откроют  два образовательных пространства.

Фото: piter.tv
 

Теги: строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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