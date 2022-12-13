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Передовая инженерная школа ИТМО получила грант в размере более 514 млн рублей
Сегодня, 17:02
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Передовая инженерная школа ИТМО получила грант в размере более 514 млн рублей

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Ученые откроют  два образовательных пространства.

Инженерная школа ИТМО получит 514 млн рублей. Организация выиграла грант. Об этом сообщили на заседании под председательством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

На выделенные средства ученые смогут реализовать сразу несколько проектов. Они откроют  два образовательных пространства, среди них R&D центр в Петербурге и лабораторный комплекс в Альметьевске.

На заседании сотрудники ИТМО подвели итоги работы школы. Ученые планируют создать прототипы готовящихся проектов. В прошлом году они начали разрабатывать гирокресло для инвалидов.

Ранее на Piter.tv: в "Манеже" откроется выставка "Первая позиция. Русский балет".

Фото:  ИТМО news / ФГАНУ "Социоцентр"

 

Теги: грант, итмо, передовая инженерная школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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