Передовая инженерная школа ИТМО получила грант в размере более 514 млн рублей

Ученые откроют два образовательных пространства.

Инженерная школа ИТМО получит 514 млн рублей. Организация выиграла грант. Об этом сообщили на заседании под председательством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

На выделенные средства ученые смогут реализовать сразу несколько проектов. Они откроют два образовательных пространства, среди них R&D центр в Петербурге и лабораторный комплекс в Альметьевске.

На заседании сотрудники ИТМО подвели итоги работы школы. Ученые планируют создать прототипы готовящихся проектов. В прошлом году они начали разрабатывать гирокресло для инвалидов.

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Фото: ИТМО news / ФГАНУ "Социоцентр"