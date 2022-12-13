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В "Манеже" откроется выставка "Первая позиция. Русский балет"
Сегодня, 16:01
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В "Манеже" откроется выставка "Первая позиция. Русский балет"

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В выставку вошли художественные образы, полотна  Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой.

В "Манеже" 22 февраля откроется выставка "Первая позиция. Русский балет". Об этом сообщили в комитете по культуре. 

Посетители смогут отправиться в путешествие по истории создания и развития балетного танца в России. Им расскажут о произведениях, покоривших мир, и о легендах балета. Также гости узнают о знаменитой системе балетного образования.

В выставку вошли художественные образы, полотна  Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой, костюмы известных артистов балета. Здесь можно увидеть пуанты Матильды Кшесинской и пачки Галины Улановой.

Увидеть выставку можно до 21 мая. Вход платный.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: выставка русский балет, куда сходить в петербурге, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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