В первой Приозерской школе открылись кабинеты "будущего ветеринара"

Всего в регионе открыто 40 подобных классов.

Два новых агротехнологических класса открылись сегодня в Приозерской школе №1 в Ленинградской области. В них будут углубленно изучать естественно-научные дисциплины и готовить будущих ветеринаров, – рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Преподавать углубленные знания по биологии, химии, географии и инженерии для 30-ти учеников будут специалисты из университета ветеринарной медицины. Практические занятия будут проводить представители племенного завода "Судаково".

Подготовка кадров – это гарантия будущего развития АПК региона. Сегодня в Ленобласти уже действуют 40 агроклассов, всего по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" к 2030 году мы должны открыть 275 агроклассов. На реализацию этой программы в Ленобласти предусмотрено финансирование почти 3 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 1 млн рублей. Средства пойдут на оснащение оборудованием и поддержку педагогов агротехнологических классов. Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области по АПК

Школьники, завершившие агротехнологический класс, смогут гарантированно получить льготы при поступлении в аграрные вузы. Также им гарантируют стопроцентное трудоустройство после завершения образования.

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Фото: Администрация Ленинградской области