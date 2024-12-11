Колорирование экспортной пшеницы впервые провели в порту Высоцкий

Цветовая маркировка используется для определения назначения зерна, предназначенного для кормового использования.

Впервые в порту Высоцкий в Ленобласти провели колорирование пшеницы, предназначенной для экспорта в Королевство Марокко. Общий вес партии составляет 28 тысяч тонн.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ "ЦОК АПК", окраска пшеницы важна для соблюдения стандартов качества и внешнего вида зерна, экспортируемого в Марокко и Саудовскую Аравию. Эти государства предъявляют строгие требования к качеству и визуальному облику продукции.

Цветовая маркировка используется для определения назначения зерна, предназначенного для кормового использования. Специалисты используют натуральные красители, соответствующие нормам безопасности и качества.

Второго февраля 2025 года в порту Высоцкий провели идентификацию пшеничной муки для Марокко. Примененный краситель был зелёного оттенка, натуральным и безопасным.

Процесс окрашивания зерна для целей кормопроизводства является значимым элементом, помогающим соответствовать требованиям марокканских и саудовских партнёров. Это способствует увеличению конкурентоспособности российской пшеницы на международных рынках.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти аттестовали 61 спасателя.

Фото: ФГБУ "ЦОК АПК"