В Ленобласти аттестовали 61 спасателя

В среду, 29 января, в правительстве Ленинградской области прошло заседание, посвященное аттестации спасателей. Свою профессиональную квалификацию успешно подтвердил 61 человек. Для прохождения аттестации им необходимо было собрать требуемый пакет документов, пройти медицинскую комиссию, а также сдать зачеты и экзамены по специальной подготовке.
Вице-губернатор Михаил Ильин отметил, что в регионе успешно функционирует пожарно-спасательный гарнизон, эффективность которого поддерживается благодаря постоянным тренировкам, учениям и аттестационным мероприятиям.
Кроме того, для аварийно-спасательных служб Ленинградской области и подразделений гражданской обороны начата закупка тяжёлой техники.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 400 специалистов пересчитывают обитателей леса.
Фото: Правительство Ленобласти
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