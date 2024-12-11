В Ленобласти аттестовали 61 спасателя

Для прохождения аттестации им необходимо было собрать требуемый пакет документов, пройти медицинскую комиссию, а также сдать зачеты и экзамены по специальной подготовке.

В среду, 29 января, в правительстве Ленинградской области прошло заседание, посвященное аттестации спасателей. Свою профессиональную квалификацию успешно подтвердил 61 человек. Для прохождения аттестации им необходимо было собрать требуемый пакет документов, пройти медицинскую комиссию, а также сдать зачеты и экзамены по специальной подготовке.

Вице-губернатор Михаил Ильин отметил, что в регионе успешно функционирует пожарно-спасательный гарнизон, эффективность которого поддерживается благодаря постоянным тренировкам, учениям и аттестационным мероприятиям.

Кроме того, для аварийно-спасательных служб Ленинградской области и подразделений гражданской обороны начата закупка тяжёлой техники.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 400 специалистов пересчитывают обитателей леса.

Фото: Правительство Ленобласти