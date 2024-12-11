В Ленобласти 400 специалистов пересчитывают обитателей леса

Зимний учет необходим для определения численности животных, мер по защите редких видов и разрешенных квот в охотничий сезон.

В Ленобласти на пересчет лесных обитателей вышли 400 инспекторов Охотнадзора и егерей охотничьих хозяйств. Об этом сообщили в администрации региона 29 января.

Зимний учет необходим для определения численности животных, мер по защите редких видов и разрешенных квот в охотничий сезон. На видео представлено обнаружение охотоведом следов выдры и рыси на снегу в Лодейнопольском районе.

Отмечается, что численность рыси в области стабильна – их порядка 500, а выдр за 10 лет стало больше в два раза – 2,5 тыс. особей.

Охотоведы пройдут около 2 тыс. маршрутов протяженностью 18 тыс. километров. По результатам учета в прошлом году, в регионе увеличилось поголовье диких зверей, выросли квоты на добычу медведя и волка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начались съемки фильма о спасении животных в блокадном Ленинграде.

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти