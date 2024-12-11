В Петербурге начались съемки фильма о спасении животных в блокадном Ленинграде

Фильм обещает впечатлить не только сюжетом, но и звездным актерским составом.

В Северной столице стартовали съемки фильма "Красавица" под руководством режиссера Антона Богданова. Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю сотрудников Ленинградского зоосада, которые спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. Об этом сообщили в кинокомпании "Вольга".

Фильм обещает впечатлить не только сюжетом, но и звездным актерским составом. В проекте задействованы Юлия Пересильд, Стася Милославская, Слава Копейкин, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Светлана Немоляева, Борис Щербаков и другие известные артисты. Образ одной из ключевых героинь – смотрительницы Евдокии Дашиной, которая заботилась о бегемотихе по имени Красавица, – воплотит Юлия Пересильд.

Сюжет фильма охватывает тяжелые зимы блокадного Ленинграда, когда жители города и животные зоосада боролись за выживание. Бегемотиха Красавица, ставшая символом гуманизма и единения, требовала ежедневного ухода: 40 кг пищи и 400 литров воды. Несмотря на все трудности, сотрудники зоосада смогли сохранить жизнь своим подопечным, демонстрируя невероятную самоотверженность.

Для меня это больше, чем просто проект. Да, начинался он непросто, но я верю, что все великое не делается быстро. У нас есть прекрасная команда, прекрасный Санкт-Петербург – у каждого из нас с ним свой роман. И я здесь тоже не случайный человек: мой дед погиб при обороне Ленинграда. И все мы с трепетом относимся к людям, которые выжили в то страшное время. Это юбилейный год победы, очень знаково, что мы снимаем фильм именно сейчас. Антон Богданов, режиссер и продюсер

Трогательная история, полная героизма, любви и юмора, станет напоминанием о том, как жителям Ленинграда удалось сохранить человечность даже в самых страшных условиях войны.

Фото: кинокомпания "Вольга"