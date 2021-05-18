Местные жители недовольны присутствием американских военных в Сирии.

В Сирии забросали камнями военный конвой США. Об этом рассказали журналисты из издания "Русская весна", находящиеся на месте событий. По информации от корреспондентов, инцидент произошел на территории города Аль-Джавадия провинции Хасеке. По мнению авторов публикации, факты хищения местной нефти и оккупация северо-восточной части страны американскими солдатами все чаще вызывает недовольство граждан.

В статье упоминается о том, что сирийское население полагает, что представители Вашингтона намерены достигнуть дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке с целью усиления своего геополитического влияния в регион. Сирийцы считают, что на само деле США не заинтересованы в установлении мира и борьбе с международным терроризмом.

Напомним, что официальные власти Белого дома не поддерживают режим правления Башара Асада, считающегося главой Сирии. Российские военные находятся на территории страны по просьбе местного правительства ради помощи в борьбе с боевиками.

ВКС России предотвратили серию атак к президентским выборам в Сирии.

Фото: Telegram/Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости

