  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:21
85
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры работы военной полиции ЗВО

0 0

Военнослужащие на блокпостах обеспечивают безопасность движения воинских колонн и гражданского транспорта.

Минобороны показало кадры работы военной полиции ЗВО в зоне проведения спецоперации.

Военнослужащие на блокпостах обеспечивают безопасность движения воинских колонн и гражданского транспорта. Они проводят проверку транспортных средств, водителей и пассажиров.

Также в военном ведомстве отметили, что военные полицейские круглосуточно находятся на боевом дежурстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8.

Видео: Минобороны России

Теги: военная полиция, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии