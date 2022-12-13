Военнослужащие на блокпостах обеспечивают безопасность движения воинских колонн и гражданского транспорта.

Минобороны показало кадры работы военной полиции ЗВО в зоне проведения спецоперации.

Военнослужащие на блокпостах обеспечивают безопасность движения воинских колонн и гражданского транспорта. Они проводят проверку транспортных средств, водителей и пассажиров.

Также в военном ведомстве отметили, что военные полицейские круглосуточно находятся на боевом дежурстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8.

Видео: Минобороны России