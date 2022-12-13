Минобороны показало кадры работы военной полиции ЗВО в зоне проведения спецоперации.
Военнослужащие на блокпостах обеспечивают безопасность движения воинских колонн и гражданского транспорта. Они проводят проверку транспортных средств, водителей и пассажиров.
Также в военном ведомстве отметили, что военные полицейские круглосуточно находятся на боевом дежурстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Херсонской области ПВО сбила украинский вертолет Ми-8.
Видео: Минобороны России
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