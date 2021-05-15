ВКС России предотвратили серию атак к президентским выборам в Сирии

Операции прошли в провинциях Хомс, Риф-Дамаск и Алеппо.

Воздушно-космические силы России предотвратили серию атак к президентским выборам в Сирии, запланированными на 26 мая. Об этом рассказали журналисты издания "Русская весна". По информации портала, что военные ликвидировали подземные объекты, находящиеся под контролем членов запрещенной на территории РФ террористической организации ИГ. Ролик с кадрами ликвидации размещен на YouTube-канале СМИ.

Источник уточнил, что к операции со стороны России привлекалась боевая авиация в виде СУ-34 и СУ-24 М. Экипажи самолетов разбомбили склад боеприпасов. Также погибли 20 боевиков. Благодаря миссии военные предотвратили провокации и диверсии, которые террористы намеревались устроить в провинциях Хомс, Риф-Дамаск и Алеппо.

Напомним, что ранее правительственные силы Дамаски при поддержке ВКС РФ с 23 апреля ликвидировали 338 террористов и разбомбили свыше 80 вражеских объектов и укрытий.

Фото и видео: YouTube/rusvesna. su1945

