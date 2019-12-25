Статистика приведена за период с 23 апреля.

Сирийские военнослужащие при поддержке Воздушно-космических сил России уничтожили 338 террористов. Об этом журналистам заявил представитель группировки войск РФ в регионе. Он уточнил, что такое правительственные силы Дамаска ликвидировали более 80 укрытий боевиков на территории пустыни за период с 23 апреля. Действиями военнослужащих предотвращены атаки, планировавшиеся на мирное население и солдат.

С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 и выведено из строя шесть единиц техники, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий. российский представитель группировки войск

Также военнослужащие обнаружили порядка 26 схронов, более 21,5 тонны боеприпасов и патронов, семь тонн другого имущества террористических группировок Сирии. Урон нанесен живой силе и технике боевиков. Инженеры армии Башара Асада проверили безопасность 2 530 километров местных автомобильных дорог, а также 865 строений. Специалисты разминировали три участка.

Истребители России и США столкнулись в небе над Идлибом.

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