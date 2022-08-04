В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину в Россию

Кристиан Брух заметил, что компания нуждается в участии "Газпрома" для отправки агрегата в РФ.

Генеральный директор немецкой компании Siemens Energy заявил о том, что предприятие пока не может доставить турбину для трубопровода "Северный поток" в Россию. Соответствующей информацией с немецкими журналистами Кристиан Брух поделился на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, проводимой на производственной площадке в городе Мюльхайм-на-Руре. Бизнесмен уточнил, что поддерживает интерес федерального правительства по отправке агрегата в РФ.

С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Турбина находится здесь уже более недели. Кристиан Брух, глава Кристиан Брух

Немецкий канцлер Олаф Шольц в свою очередь, отметил, что не видит никаких препятствий для подключения агрегата к "Северному потоку". Он указал на тот факт, что аппарат может быть подключен к трубопроводу в любой момент для использования. В ФРг не видят никаких санкций, которые могли бы препятствовать работе газового двигателя.

Шольц отверг идею использовать "Северный поток — 2" для поставок газа в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Phoenix

