Жак Бо указал на незавидную участь ВСУ из-за успехов России на фронте.

Вооруженные силы Украины испытывают в настоящее время острую нехватку личного состава. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик уточнил, что положение армии киевского режима в зоне проведения российской специальной военной операции становится все хуже с каждым днем. При этом государства-члены НАТО обещали властям с банковой улицы выделить на поддержку страны 70 миллиардов евро. Предлагаемые денежные суммы растут. Однако они увеличиваются только по той причине, что для Украины ситуация становится отчаяннее.

Даже главнокомандующий сухопутных войск Украины недавно <…> усомнился, <…> сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Но не только с этим. Проблемы есть и с логистикой в целом. И мы это видим, <…> потому что русские просто блокируют логистику. Жак Бо, эксперт

Аналитик Жак Бо: спровоцировав кризис на Украине, Запад создал себе проблемы.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works