В Швеции заявили, что могут столкнуться с дефицитом электроэнергии с 2027 года

Маттиас Йонссон оценил отчет государственных аналитиков по энергетической сфере.

В Швеции заявили, что могут столкнуться с дефицитом электрической энергии с 2027 года. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала сделал сотрудник местной компании-оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон. Специалист прокомментировал прессе недавний отчет Энергетического управления о будущих потребностях в этой области. Документ создавался совместно с Транспортным управлением, Инспекцией рынка электроэнергии и Svenska kraftnat. Эксперт заметил, что промышленные потребности европейского государства растут быстрее, чем собственное расширение по изготовлению энергоресурсов .

С 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии. Мы видим риск того, что крупные промышленные инвестиции станут невозможными, если мы не начнем более быстрое расширение производства электроэнергии. Маттиас Йонссон, аналитик

В документе упоминается о том, что в более краткосрочной перспективе для Швеции технически и экономически реалистична наземная ветровая энергия. В долгосрочной перспективе страна будет нуждаться в ветровых станциииях и новых реакторах для атомных электростанций (АЭС). Потребность в электроэнергии в Швеции к 2035 году может удвоиться.

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Фото и видео: SVT