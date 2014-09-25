В Швеции введут новые ограничения из-за коронавируса

Ограничения будут введены в три этапа.

Власти Швеции введут новые ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.

Ограничения будут введены в три этапа. С 8 декабря вводится обязательное ношение масок в транспорте. Часть населения страны переведут на удаленную работу, студентов - на дистанционное обучение. Также власти Швеции сократят время работы ресторанов и установят запрет на посещение спортивных мероприятий.

Ранее ВОЗ призвала власти стран, вводящих обязательную вакцинацию, к диалогу с обществом.

Видео: YouTube / Regeringskansliet