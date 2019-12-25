ВОЗ призвала власти стран, вводящих обязательную вакцинацию, к диалогу с обществом

Ханс Клюге рассказал о том, как не потерять доверие населения властям во время пандемии.

Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран, вводящих обязательную вакцинацию, к диалогу с обществом. Такое заявление на брифинге с журналистами в Twitter-аккаунте международной организации сделал Ханс Клюге. Руководитель регионального европейского бюро ВОЗ оценил существующие меры борьбы с распространением ковида. По словам спикера, эффективность ограничений зависит от эпидемиологического контекста.

Мой призыв: не требовать обязательной вакцинации и обязательных мер, не обратившись сначала к обществу. Обязательность в отношении вакцинации - это крайняя мера, которая применима лишь тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата вакцинацией. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

В ВОЗ считают, что власти должны учитывать негативные эффекты при введении обязательной вакцинации, которые будут связаны с потерей доверия гражданами. Клюг напомнил, что те меры, которые могут быть применимы в одном обществе, окажутся совершенно неприемлемы в другом. При этом государства не должны увеличивать уровень социального неравенства из-за доступа к прививкам. и медицинским услугам.

ВОЗ: каждый десятый житель Европы будет инфицирован ковидом к концу недели.

Фото и видео: Twitter / World Health Organization (WHO)

