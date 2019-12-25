ВОЗ: каждый десятый житель Европы будет инфицирован ковидом к концу недели

Ханс Клюге представил журналистам статистику по уровню смертности в регионе.

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что каждый десятый житель Европы будет инфицирован ковидом к концу недели. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал руководитель регионального ьбюро ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт уточнил, что к концу года и сезону праздничных выходных показатели по смертности от заражения достигают высокого плато. Речь идет о примерно 4 100 жертвах ежедневно. Этот уровень практически в два раза выше, чем тот, что фиксировался в конце сентября (2 100 человек в день). В совокупности по 53 странам летальных исход за две недели пересек отметку в 1,5 млн человек.

К началу 2022 года могут быть потеряны еще полмиллиона жизней, если мы не примем срочных мер. Прошел месяц, и еще 120 тысяч человек умерли, и регион добавил еще 10 млн случаев COVID-19 к своему cчету. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Специалист уточнил, что регистрация новых случаев заболевания увеличилась во всех возрастных категориях. Худшие показатели в настоящее время регистрируются в возрастной группе от 5 до 14 лет.

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Фото и видео: Twitter / World Health Organization (WHO)

