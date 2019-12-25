Вирусолог Чумаков назвал штамм "омикрон" живой вакциной

Эксперт оценил вероятность исчезновения других штаммов ковида.

Омикрон-штамм может быть живой вакциной, созданной природой. Такое мнение высказал в интервью изданию Ura.ru вирусолог Петр Чумаков. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта оценил влияние нового южноафриканского варианта коронавирусной инфекции на мир. По мнению эксперта, он поможет вытеснить другие штаммы ковида, а также заставить общество забыть о локдаунах.

То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам. Петр Чумаков, вирусолог

Новый штамм B.1.1.529 найден медиками в Ботсване и ЮАР в конце ноября. ВОЗ исследовали мутации генома SARS-CoV-2, после чего пришли к выводу о высокой трансмиссивности данного варианта ковида и его устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых. Штамм получил названием "Омикрон".

Центр Гамалеи: появление штамма "омикрон" может положить конец пандемии.

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