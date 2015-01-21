Центр Гамалеи: появление штамма "омикрон" может положить конец пандемии

О конце пандемии можно будет говорить, когда по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом.

Распространение омикрон-штамма может привести к завершению пандемии COVID-19. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил вирусолог, главный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист отметил, степень заразности новой мутации вируса получится оценить только с течением времени. При этом Альтштейн допустил, что ее появление может привести к завершению пандемии. По его мнению, штамм "дельта" должен быть вытеснен другой мутацией, вследствие чего опасность инфекции снизится.

Сейчас умирают порядка три процента зараженных, а по актуальной информации "омикрон" несет в себе уменьшенную летальность. Если подобное случится, то ситуация с пандемией может завершиться с его приходом. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он добавил, что о конце пандемии можно будет заявить, когда по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваивают вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. По предварительным сведениям, риск заражения штаммом повышен. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. По последней информации ВОЗ, данную мутацию обнаружили уже в 38 странах мира.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об иммунной защите от омикрон-штамма.

Фото: pixabay.com