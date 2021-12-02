  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:18
137
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Попова рассказала об иммунной защите от омикрон-штамма

0 0

Никто в мире не ждет реализации угрозы, которую из себя представляет южноафриканский вариант ковида.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об иммунной защите от омикрон-штамма. В интервью для радиостанции "Комсомольская правда" чиновница заметила, что имеющийся сейчас иммунитет у населения значительно сказывается на риске заражения новым вариантом ковида. Это помогает снизить вероятность инфицирования южноафриканской мутацией.

Даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Специалист напомнила слушателям в эфире о том, что "омикрон"-штамм обладает определенными мутациями, которые мировые вирусологи называют рискованными. При этом никто в научном сообществе не ждет, когда проявится или будет реализована та угроза, так как основной ценностью является здоровье граждан.

Попова: штамм "омикрон" в России пока не выявили.

Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда

Теги: анна попова, омикрон-штамм, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии