Никто в мире не ждет реализации угрозы, которую из себя представляет южноафриканский вариант ковида.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об иммунной защите от омикрон-штамма. В интервью для радиостанции "Комсомольская правда" чиновница заметила, что имеющийся сейчас иммунитет у населения значительно сказывается на риске заражения новым вариантом ковида. Это помогает снизить вероятность инфицирования южноафриканской мутацией.

Даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Специалист напомнила слушателям в эфире о том, что "омикрон"-штамм обладает определенными мутациями, которые мировые вирусологи называют рискованными. При этом никто в научном сообществе не ждет, когда проявится или будет реализована та угроза, так как основной ценностью является здоровье граждан.

Попова: штамм "омикрон" в России пока не выявили.

Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда