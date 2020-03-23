Магдалена Андерссон получила пост главы правительства при перевесе голосов.

В Швеции впервые в истории избрали премьера-женщину. Местный однопалатный парламент одобрил на заседании кандидатуру лидера политической Социал-демократической рабочей партии Швеции, которая теперь займет должность главы правительства. Мероприятие транслировалось сайтом Риксдага.

Известно, одобрили кандидатуру лидера кабинета министров Магдалены Андерссон 117 человек, против высказались 174 парламентария, решили воздержаться 57 политиков. С 2014 года чиновница занимала место главы министерства финансов Швеции. Она стала первой женщиной в данной должности в местном правительстве.

Напомним, что в начале ноября в отставку с поста премьера-министра Швеции ушел Стефан Лёвен. Он управлял Социал-демократической партией с 2012 году. Спикеру удалось привести ее к победе на двух выборах (в 2014 и 2018 годах).

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Фото и видео: YouTube / Dagens industri