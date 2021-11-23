SVT: Россия "подняла на смех" Швецию

Каролина Вендиль Паллин оценила ответ МИД РФ шведскому министру обороны по ситуации с отправкой войск на Украину.

Шведский телеканал SVT заявил о том, что Россия "подняла на смех" Швецию. Такое заявление в эфире сделала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин. Она оценила слова главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и министра обороны Швеции Петера Хультквиста. Ранее глава МИД РФ высмеял заявление шведа об отправке вооруженных сил на Украину.

Петер Хультквист рассказал прессе о том, что Швеция может разместить своих солдат на Украине. После такого заявления российское посольство напомнило министру обороны Швеции о поражении его государства в Полтавской битве в 1709 года.

Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину. заявление МИД РФ

Каролина Вендиль Паллин прокомментировала ситуацию. По словам аналитика, таким образом Россия поднимает Швецию на смех.

Напомним, что русская армия под командованием Петра I разгромила войско шведского короля Карла XII под Полтавой. Победа в этом важном для страны сражении стала переломным моментом в Северной войне 1700-1721 годов. Россия смогла завершить доминирующую позицию Стокгольма на территории Северной Европы.

МИД России обвинил Германию и Францию в "потакании" Украине.

Фото и видео: www.svt.se

