МИД России обвинил Германию и Францию в "потакании" Украине

Отказ Украины от выполнения соглашений является "путем в никуда", подчеркнул Сергей Лавров.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена упрямство, с которым Берлин и Париж потакают желаниям Киева не исполнять Минские договоренности. Об этом министр сказал в ходе пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом.

По мнению Лаврова, отказ Украины от выполнения соглашений является "путем в никуда", а бездействие Франции и ФРГ в данном вопросе только усугубляет положение вещей.

Очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договоренностей, хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что 17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом относительно переговоров по подготовке и проведению "нормандского саммита". В них российский министр отмечает, что Париж и Берлин "продолжают игнорировать саботаж Киевом Минских соглашений".

Публикацию переписки в министерстве назвали вынужденной мерой, так как в последнее время зачастую "подвергаются искажению" роль и позиция Москвы в урегулировании конфликта на востоке Украины и ее подходы к проведению встреч в "нормандском формате". В МИД выразили уверенность, что обнародование документов должно "предотвратить дальнейшие спекуляции".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Россию одним из препятствий вступлению страны в НАТО.

Видео: МИД РФ