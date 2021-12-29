В Швеции с 9 февраля отменят введенные из-за ковида ограничения

Магдалена Андерссон объяснила причины, в связи с которыми было принято решение.

Правительство Швеции с 9 февраля отменяет все введенные ранее антиковидные ограничения. Об этом местным журналистам на пресс-конференции рассказала премьер-министр страны Магдалена Андерссон. По словам чиновницы, данная мера принимается в связи с высоким уровнем массовой вакцинации граждан. Нагрузка на систему здравоохранения становится все меньше, так как инфицируется небольшое число.

Пришло время снова открыть Швецию. Пандемия еще не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу. Ограничения будут сняты с 9 февраля. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Руководитель кабинета министров напомнила прессе, что в настоящее время эксперты знают гораздо больше информации о коронавирусе. Магдалена Андерссон полагает, что еще некоторое время в стране будут фиксироваться повышенные показатели по заражениям, но тяжелые последствия для государства и людей остаются позади.

В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19.

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