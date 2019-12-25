В Швеции раскрыли убийство премьер-министра спустя более 30 лет

Следствие по этому делу будет закрыто в ближайшее время.

В Швеции раскрыли убийство премьер-министра Улофа Пальме спустя более 30 лет. Политик был убит в центре Стокгольма 28 февраля 1986 года. Его смерть долгое время оставалась загадкой.

Сегодня, 10 июня, следователи назвали имя убийцы Пальме — это Стиг Энгстрём. С этой версией согласен и прокурор Швеции Кристер Петерссон. Энгсрёма прозвали Скандиаманненом, так как в момент убийства он выходил из офиса страховой компании "Скандиа". Обвиняемый уже скончался, поэтому ему не может быть предъявлено обвинение.

Прокуратура уверяет, что он действовал один. Следователи же рассматривают вариант, при котором Энгстрём действовал в составе группировки.

Я думаю, что мы зашли так далеко, насколько можно ожидать. Кристер Петерссон, прокурор Швеции

Он призвал закрыть следствие по данному дело.

Ранее подозреваемого в убийстве почти 25-летней давности задержали в Архангельской области.