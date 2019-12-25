Подозреваемого в убийстве почти 25-летней давности задержали в Архангельской области

Убийство произошло в Петербурге в 1996-м году.

Сотрудники петербургского Управления уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 24-летней давности. Мужчину обнаружили в Архангельской области во время командировки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В январе 2020 44-летний Александр попал в поле зрения полицейских по подозрению в причастности к краже. Отпечатки, которые добавили в базу данных, показали, что они были оставлены на месте убийства в Петербурге в 1996-м году.

24 года назад в квартире на проспекте Художников был обнаружен Станислав Панковский, адвокат городской коллегии адвокатов. По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако тогда установить хозяина отпечатков не удалось.

Мужчину передали в следственные органы для проведения процессуальных действия.

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