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Подозреваемого в убийстве почти 25-летней давности задержали в Архангельской области
Сегодня, 9:01
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Подозреваемого в убийстве почти 25-летней давности задержали в Архангельской области

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Убийство произошло в Петербурге в 1996-м году.

Сотрудники петербургского Управления уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 24-летней давности. Мужчину обнаружили в Архангельской области во время командировки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В январе 2020 44-летний Александр попал в поле зрения полицейских по подозрению в причастности к краже. Отпечатки, которые добавили в базу данных, показали, что они были оставлены на месте убийства в Петербурге в 1996-м году.

24 года назад в квартире на проспекте Художников был обнаружен Станислав Панковский, адвокат городской коллегии адвокатов. По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако тогда установить хозяина отпечатков не удалось. 

Мужчину передали в следственные органы для проведения процессуальных действия.

Ранее мы рассказали, как прошло судебное заседание по делу Олега Соколова. 

Фото: pixabay.com 

Теги: задержание, убийство, уголовный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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