Накануне шведские депутаты проголосовали за изменение правил комитета министров Совета Европы.

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ. Об этом заявили эксперты, которых опросил RT.

Причиной недовольства шведских парламентариев стало то, что Москва "игнорирует" решения Совета Европы. При этом пересмотр решений по делегации российской стороны в ПАСЕ невозможен.

Накануне шведские депутаты проголосовали за изменение правил комитета министров Совета Европы. После этого Россия смогла вернуться к работе в ПАСЕ. Однако парламентарии Швеции считают, что это не является основанием для того, чтобы снимать с России санкции.

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