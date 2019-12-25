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В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ
Сегодня, 11:56
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matveyvn

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

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Накануне шведские депутаты проголосовали за изменение правил комитета министров Совета Европы.

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ. Об этом заявили эксперты, которых опросил RT.

Причиной недовольства шведских парламентариев стало то, что Москва "игнорирует" решения Совета Европы. При этом пересмотр решений по делегации российской стороны в ПАСЕ невозможен.

Накануне шведские депутаты проголосовали за изменение правил комитета министров Совета Европы. После этого Россия смогла вернуться к работе в ПАСЕ. Однако парламентарии Швеции считают, что это не является основанием для того, чтобы снимать с России санкции.

Ранее мы рассказывали, что Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом.

Теги: пасе, санкции, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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