Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом. Но она не может подтвердить это. По её словам, в Швеции можно сдать анализ на COVID-19 только в самых тяжёлых случаях. Поэтому она его не проходила, но симптомы подходят именно под эту болезнь.
Около десяти дней назад я почувствовала ряд симптомов в то же время, что и мой отец, - написала экоактивистка.
Родитель Греты накануне вернулся с ней из Брюсселя. У девушки с отцом были кашель, боли в горле и температура - у отца она была более высокой.
Тунберг отметила, что две недели провела дома на карантине.
Ранее мы сообщали, что о Грете Тунберг снимут документальный сериал.
Видео: YouTube / Connect4Climate, SVT, Sky News
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