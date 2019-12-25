Родитель экоактивистки накануне вернулся с ней из Брюсселя.

Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом. Но она не может подтвердить это. По её словам, в Швеции можно сдать анализ на COVID-19 только в самых тяжёлых случаях. Поэтому она его не проходила, но симптомы подходят именно под эту болезнь.

Около десяти дней назад я почувствовала ряд симптомов в то же время, что и мой отец, - написала экоактивистка.

Родитель Греты накануне вернулся с ней из Брюсселя. У девушки с отцом были кашель, боли в горле и температура - у отца она была более высокой.

Тунберг отметила, что две недели провела дома на карантине.

Ранее мы сообщали, что о Грете Тунберг снимут документальный сериал.

Видео: YouTube / Connect4Climate, SVT, Sky News