В проекте будут собраны комментарии экспертов, объясняющие научную подоплеку.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что о Грете Тунберг снимут документальный сериал. Об этом сообщает The Wrap.

Известно, что проектом займется BBC Studios. В документальном сериале покажут повседневную жизнь экоактивистки, её встречи с учеными и главами государств. Также шоу затронет вопросы о взрослении Тунберг, ее жизненном пути и миссии.

В проекте также выступят ведущие научные эксперты.

Ранее мы сообщали о том, что Грета Тунберг регистрирует свое имя как товарный знак.

Видео:Connect4Climate, SVT, Sky News/YouTube