Грета Тунберг регистрирует свое имя как товарный знак

Ее действия направлены на защиту экодвижения от мошенников.

"Грета Тунберг" регистрирует собственный товарный знак. Этот нужно для защиты экологического движения и его деятельности. Шведка подала заявку на регистрацию "Пятницы во имя будущего"/"Школьная забастовка ради климата". Об этом она написала в своем Instagram. Девочка напомнила, что находятся люди, пытающиеся прикинуться ей.

Мошенники, бренды, коммерческие интересы, денежные отчисления и фонды… перечислила Грета

Эти люди ложно говорят о том, что "представляют" Грету Тунберг. На самом деле они пытаются ближе подобраться к звездам шоу-бизнеса, политикам. Также имя школьницы регулярно используют в коммерческих целях без ее согласия. В частности, ради более эффективного маркетинга или сбора пожертвований.

Ранее Piter.tv писал о том, что журнал Time выбрал активистку Грету Тунберг "Человеком года-2019".

Фото: Instagram/gretathunberg

Видео: YouTube/Connect4Climate, SVT, Sky News