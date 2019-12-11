Она появилась на обложке предстоящего номера.

В среду, 11 декабря, стало известно, что журнал Time выбрал активистку Грету Тунберг "Человеком года-2019". Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте издания.

Она появилась на обложке предстоящего номера. В соцсетях Грета пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Напомним, что 24 сентября 16-летняя Грета выступила в ООН с докладом по вопросам климата. Она призвала обсуждать важные экологические проблемы. Позже Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию.Заслуги отмечаются среди тех, кого не отметила премия Альфреда Нобеля.

Ранее мы сообщали о том, что в Союзе журналистов Украины поддержали идею разрешить въезд корреспондентам из России.

Фото:@TIME /Twitter

Видео:Connect4Climate, SVT, Sky News/YouTube