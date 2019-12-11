Для них организуют пресс-тур на Донбасс.

В Союзе журналистов Украины поддержали идею разрешить въезд корреспондентам из России. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на главу организации Сергея Томиленко. Спикер считает, что снять запрет на их въезд нужно временно. Он предлагает ограничиться пятью днями.

Может быть организован пресс-тур при условии, что медиа взяли бы на себя обязательства придерживаться стандартов прокомментировал специалист

Глава СЖУ заявил, что если "было бы желание", то СБУ по просьбе офиса президента сняла бы запрет на въезд. Это позволит российским медиа посмотреть на ситуацию в стране изнутри. За пять рабочих дней журналистам смогут организовать поездку на подконтрольные Киеву территории Донбасса. Власти готовы пойти на эксперимент, который Зеленский ранее обсудил на "нормандском" саммите. В рамках общения с корреспондентами президент Украины пригласил их лично приехать и оценить обстановку. Ранее Петр Порошенко отказывался говорить с журналистами из РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду.